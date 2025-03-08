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Dünya

Fransa izleri siliniyor! Askeri yerleşkeleri teslim ediyorlar

Fransa, Senegal'deki askeri yerleşkelerinden 2'sini yetkililere teslim etti.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 07:59 - Güncelleme:
Fransa izleri siliniyor! Askeri yerleşkeleri teslim ediyorlar
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Fransa'nın Dakar Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dakar'daki "Marechal" ve "Saint-Exupery" isimli yerleşkelerin, daha önce varılan karar doğrultusunda Senegal tarafına devredildiği duyuruldu.

Fransa'nın ülkedeki diğer 3 askeri yerleşkesinin teslim tarihi de Fransa-Senegal Karma Komitesi tarafından belirlenecek.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada, ülkede bulunan yaklaşık 350 Fransız askerinin bu yıl içinde ülkesinden ayrılacağını açıklamıştı.

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