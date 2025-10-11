Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hafta başı istifa eden Sebastien Lecornu'yu yeniden başbakan olarak ataması tepkiyle karşılandı.

Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı tarafından bana verilen, yıl sonuna kadar Fransa'ya bir bütçe kazandırmak ve yurttaşlarımızın günlük yaşamlarındaki sorunlara çözüm bulma misyonunu, görev bilinciyle kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fransızları çileden çıkaran siyasi krize ve Fransa'nın imajı ve çıkarları için olumsuz olan istikrarsızlığa son verilmesi gerektiğini belirten Lecornu, bunun yalnızca son haftalarda yaşananlardan ders çıkarılarak yapılabileceğini vurguladı.

Macron'un hafta başında istifa eden Lecornu'yu yeniden başbakan olarak ataması ise siyaset arenasında tepkiye neden oldu.

- "PAZARTESİ GÜNÜ İSTİFA EDEN LECORNU, CUMA GÜNÜ MACRON TARAFINDAN YENİDEN ATANDI"

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Grup Başkanvekili Mathilde Panot, aynı platformdan yaptığı açıklamada, "Hiçbir zaman bir Cumhurbaşkanı bu denli tiksinti ve öfkeyle yönetmedi. Pazartesi günü istifa eden Lecornu, cuma günü Macron tarafından yeniden atandı. Macron, kaçınılmaz olanı erteliyor: gidişini." ifadelerini kullandı.

Panot, solcu parlamenterlerden Meclis'e sunacakları hükümete karşı gensoru önergesini ve Macron'un görevden alınmasına yönelik teklifi imzalamasını isteyeceğini aktardı.

- "İNANILMAZ"

Yeşiller Partisi (EELV) lideri Marine Tondelier ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lecornu'nun yeniden başbakan olarak atanmasını tek kelimeyle "İnanılmaz." olarak nitelendirdi.

- "KABUL EDİLEMEZ BİR SEÇİM"

Fransız Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Macron'un başbakan olarak yeniden Lecornu'yu göreve getirmesini "kabul edilemez bir seçim" olarak nitelendirdi.

Roussel, "Bu Cumhurbaşkanı, halktan kopmuş. Arkadaşlarıyla birlikte, sonuna kadar finans (dünyasının) paraları askerliğini yapıyorlar." yorumuna bulunarak, yeniden seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

- "DEMOKRASİ İÇİN BİR UTANÇ"

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Genel Sekreteri Jordan Bardella aynı platformda yaptığı açıklamada, Lecornu'nun ikinci kez atanmasını "demokrasi için bir utanç" ve "Fransızlara yönelik bir aşağılama" teşkil ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Bardella, Lecornu hükümetine karşı verilecek gensoru önergesini destekleyeceklerini belirtti.

RN Grup Başkanvekili Marine Le Pen de sosyal medya hesabından, Meclis'in feshedilmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

- BÜTÇE ANLAŞMAZLIKLARI FRANSA'DA HÜKÜMET İSTİKRARSIZLIĞINA YOL AÇIYOR

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, hükümete gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etmişti.

Macron, istifa eden Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'yu yeniden atadı