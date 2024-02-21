Fransa Kızıldeniz'in güneyinde tespit ettiği Husi İHA'larını imha etti

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "19 Şubat'ı 20 Şubat'a bağlayan gece, Fransız fırkateynleri Aden Körfezi ve güney Kızıldeniz'deki devriye bölgelerinde Yemen'den çok sayıda insansız hava aracı saldırısı tespit etti. İki insansız hava aracına müdahale edilmiş ve imha edilmiştir. Bu eylemler Süveyş Kanalı'ndan Hürmüz Boğazı'na kadar deniz güvenliğine katkıda bulunmakta ve Avrupa Birliği tarafından 19 Şubat'ta Yunanistan komutasında başlatılan EUNAVFOR ASPIDES operasyonunun amacı olan seyrüsefer özgürlüğünün korunmasına yardımcı olmaktadır" denildi.

CENTCOM: HUSİLER, YARDIM TAŞIYAN GEMİYİ HEDEF ALDI

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yunanistan bandralı, Yemen'e tahıl taşıyan MV Sea Champion gemisinin hedef alındığını duyurdu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İran destekli Husi teröristler Yemen'in Aden limanına giden Yunanistan bandıralı, ABD'ye ait dökme yük gemisi M/V Sea Champion'a iki adet gemisavar balistik füzesi fırlattı. Füzelerden biri geminin yakınında patlayarak küçük çaplı hasara yol açtı. Buna rağmen gemi mürettebatı nihai hedeflerine doğru yollarına devam etti. Yemen halkının yararına Aden, Yemen'e tahıl götürmek. M/V Sea Champion son 5 yılda Yemen'e 11 kez insani yardım ulaştırmıştır. Bölgedeki Husi saldırganlığı, tüm nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin insani yardıma ihtiyaç duyduğu, dünyanın en büyük insani krizlerinden biri olmaya devam eden çatışmalardan etkilenen Yemen'de zaten yüksek olan ihtiyaç seviyelerini daha da kötüleştirdi. Husilerin, Yemen'e gıda maddesi ve insani yardım ithalatını doğrudan tehlikeye atan kötü niyetli faaliyetlerine karşı koymaya kararlıyız."