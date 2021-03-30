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Dünya

Fransa, Libya'da 7 yıl sonra yeniden açtı

Fransa'nın Libya'nın başkenti Trablus'taki büyükelçiliği yaklaşık 7 yıl sonra yeniden faaliyete girdi.

AA30 Mart 2021 Salı 07:37 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 07:37
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Fransa'nın Libya Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fransız Büyükelçiliği 29 Mart 2021 günü yeniden açıldı. Görev başına!" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Fransız Büyükelçi Béatrice Le Fraper du Hellen ve diğer elçilik yetkililerinin fotoğraflarına yer verildi.

Trablus'taki Fransız Büyükelçiliği Temmuz 2014'te kapılarını kapatmış, vatandaşlarını tahliye ettikten sonra çalışmalarına Paris'ten devam etmişti.

Bu tarihten sonra Fransa, Libya'da çatışmaların devam ettiği yıllarda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri ve siyasi olarak destekledi.

Fransa Savunma Bakanlığı, Temmuz 2016'da, Hafter milislerinin kontrolündeki Bingazi'de 3 askerinin öldüğünü açıkladı.

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