Fransa Cumhurbaşkanı Macron katıldığı bir yayında alım gücü sorusu üzerine masa altından gizlice lüks saatini çıkardı. Bu anlar Fransız medyasına gündem oldu.

Fransa'da emeklilik reformu protestoları devam ederken Macron'un katıldığı bir televizyon programında yaptığı hareket çok konuşuldu.

Fransız Cumhurbaşkanı, alım gücüyle ilgili soruyu yanıtlarken asgari ücretlilerin çok iyi çalıştığını ifade ettiği anda ellerini bir anda masanın altına soktu.

Macron ellerini masanın altından çıkarttığında ise saatin kolunda olmadığı görüldü.

80 BİN EUROLUK SAATİNİ ÇAKTIRMADAN ÇIKARDI

Bunu fark eden izleyicilerin ayrıntılı bir şekilde gösterdiği görüntüler Fransa'nın bir anda gündemine oturdu.

80 bin euro değerinde olduğu belirtilen saati ustaca 'çaktırmadan' kolundan çıkaran Macron'un ise rahat tavırları dikkat çekti.

"KİMİ KANDIRIYORSUN"

Sosyal medyada bir anda gündeme oturan olay sonrası insanlar "Kimi kandırıyorsun" şeklinde çok sayıda yorum paylaştı.