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Fransa Maliye Bakanı Le Marie: ABD ek gümrük vergisi uygularsa AB karşılık verecek

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie Salı günü yaptığı açıklamada, ABD´nin Fransa´dan ithal ettiği ürünlere ek gümrük vergisi getirmesi durumunda, Avrupa Birliği´nin (AB) karşılık vereceğini söyledi.

  • DHA
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Bir radyo programında konuşan Le Marie, ABD´nin ek gümrük vergilerinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve ABD´nin yeni yaptırımlarına AB´nin karşılık vermek için hazır olacağını ekledi.
 
 
BD Ticaret Temsilciliği Pazartesi günü yayınladığı açıklamada, Fransa´nın dijital hizmetler vergisinin ABD´li firmalarına zarar vereceğini iddiasıyla 2.4 milyar dolarlık Fransa ürününe yüzde 100´e kadar ek gümrük vergisi uygulamayı önermişti.
 

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