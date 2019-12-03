Fransa Maliye Bakanı Le Marie: ABD ek gümrük vergisi uygularsa AB karşılık verecek
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie Salı günü yaptığı açıklamada, ABD´nin Fransa´dan ithal ettiği ürünlere ek gümrük vergisi getirmesi durumunda, Avrupa Birliği´nin (AB) karşılık vereceğini söyledi.
- DHA
Bir radyo programında konuşan Le Marie, ABD´nin ek gümrük vergilerinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve ABD´nin yeni yaptırımlarına AB´nin karşılık vermek için hazır olacağını ekledi.
BD Ticaret Temsilciliği Pazartesi günü yayınladığı açıklamada, Fransa´nın dijital hizmetler vergisinin ABD´li firmalarına zarar vereceğini iddiasıyla 2.4 milyar dolarlık Fransa ürününe yüzde 100´e kadar ek gümrük vergisi uygulamayı önermişti.
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