Bir radyo programında konuşan Le Marie, ABD´nin ek gümrük vergilerinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve ABD´nin yeni yaptırımlarına AB´nin karşılık vermek için hazır olacağını ekledi.

BD Ticaret Temsilciliği Pazartesi günü yayınladığı açıklamada, Fransa´nın dijital hizmetler vergisinin ABD´li firmalarına zarar vereceğini iddiasıyla 2.4 milyar dolarlık Fransa ürününe yüzde 100´e kadar ek gümrük vergisi uygulamayı önermişti.