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Dünya

Fransa ordusu için dikkat çeken iddia! Göz yumuyorlar

Fransa'da ordunun, içindeki Neonazi unsurlara göz yumduğu ileri sürüldü. Mediapart'ın özel haberinde, Neonazi bir askerin, kasımda tutuklandığı ancak sadece 20 gün hapis cezası aldığı belirtildi.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 18:48 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 18:48
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Evinde silahlar, mühimmat, Nazi dönemine ait Alman donanması bayrağı, Adolf Hitler portresi ve gamalı haç bulunan asker Gaetan D'nin Mediapart tarafından 8 ay önce gündeme getirildiği hatırlatıldı.

Haberde, Mediapart'ın son 1,5 yılda ordu içerisinde Neonazilerin varlığına dair 2 defa araştırma yazısı yayımladığı, yaklaşık 60 Neonazi askerin varlığına dair uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Savunma Bakanlığının ise her defasında bu unsurlarla ilgili gerekli adımların atılacağına dair söz verdiği ancak buna ilişkin somut hiçbir adım atılmadığı öne sürüldü.

- "ASKERLER NAZİ HAYRANLIKLARINI GİZLEMEYE GEREK DUYMUYOR"

Bu süreçte Mediapart'ın orduda yeni Neonazi unsurlar ortaya çıkardığı aktarılan haberde, Genelkurmay ve Savunma Bakanlığının kayıtsızlığı karşısında bu askerlerin Nazi hayranlıklarını gizlemeye gerek bile duymadıkları vurgulandı.

Haberde, Savunma Bakanlığının Neonazi askerleri uzaklaştırma, sözleşme iptali veya sözleşmelerinin uzatılmadığını bildirdiğine, bunların bakanlığın belirttiği gibi ağır yaptırımlar olmadığına dikkat çekildi.

Ordunun sorunu kökünden halletmek yerine üstünkörü şekilde çözmeye çalıştığı, eski bir askerden ordunun geçmişine dair paylaşımları sosyal medyadan silmesini istediği belirtilen haberde, halen aktif görev yapan bir askerin Nazi rejimine ve Adolf Hitler'e sevgisini sosyal medyada paylaşmaya devam ettiği, gamalı haçla fotoğraflar paylaştığı kaydedildi.

Haberde, konunun sorulduğu Savunma Bakanlığının söz konusu fotoğraflardan haberdar olmadığını bildirdiği ifade edildi.

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