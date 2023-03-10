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Dünya

Fransa polisinden sığınmacılara sert müdahale!

Fransa'da polis, başkent Paris'te sığınmacıların yaşadığı alana giderek battaniye ve kişisel eşyalarına göz yaşartıcı gaz sıktı.

AA10 Mart 2023 Cuma 21:03 - Güncelleme:
Fransa polisinden sığınmacılara sert müdahale!
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Göçmenlere yardım yapan Utopia 56 Derneği, polisin sığınmacıların Stalingrad metrosu yakınında kurulduğu alana giderek göz yaşartıcı gaz sıktığı anların görüntülerini yayımladı.

Derneğin resmi Twitter hesabından yayımlanan görüntülerde, sığınmacıların kaldığı duvar dibine giden iki polisten birinin, elindeki göz yaşartıcı gaz spreyini etraftaki battaniye ve kişisel malzemelere sıkması yer alıyor.

Görüntülerde, o sırada diğer polisin de etrafı kolaçan etmesi dikkati çekiyor.

Utopia 56'dan yapılan açıklamada, Fransız polisinin bu uygulamayı birçok defa yapmasına rağmen nadir de olsa bu sefer bir kanıt elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, görüntülere ilişkin yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

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