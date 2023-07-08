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Dünya

Fransa protestoları bastırmak için yurt dışından tavsiye istediği iddiasını yalanladı

Fransa, ülkede 17 yaşındaki genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan protestoları bastırmak için yurt dışından tavsiye istediğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 16:10 - Güncelleme:
Fransa protestoları bastırmak için yurt dışından tavsiye istediği iddiasını yalanladı
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Fransa İçişleri Bakanlığının Twitter hesabındaki paylaşımda, yabancı bir basın organının, Paris yönetiminin, 27 Haziran'da polis kurşunuyla bir gencin öldürülmesinin ardından başlayan ve etkisini hala sürdüren olaylarla ilgili İsrail'den tavsiye istediğine ilişkin bir haberi alıntılanarak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Fransa geçen hafta işlenen şiddet olaylarına karşı hareket etmek için, yalnızca iç güvenlik kolluk kuvvetlerini kullandı. Yurt dışından herhangi bir hizmet talep etmedi." ifadelerine yer verildi.

Middele East Eye da dahil uluslararası bazı basın organları, Paris yönetiminin ülkedeki protestoları yatıştırmak için İsrail'den tavsiye istediğini belirtmişti.

- FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Fransız polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.

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