Fransa, Rus petrolünü taşıyan tankeri hedef aldı! Kremlin: Müdahalesi korsanlık sınırında

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransız donanmasının Rus petrol tankerine müdahalesini değerlendirdi.

Söz konusu müdahalenin uluslararası hukukla bağdaşmadığını vurgulayan Peskov, "Bunları yasa dışı görüyoruz ve bu eylemler, uluslararası korsanlık sınırında." ifadesini kullandı.

Peskov, "bu olumsuz tecrübeyi" dikkate alarak gemilerin korunması için ilave tedbirler uygulayacaklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün yaptığı açıklamada, Fransız donanmasının "Tagor" adlı Rus petrol tankerine Atlas Okyanusu'nda müdahale ettiğini bildirmişti.