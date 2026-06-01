İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9134
  • EURO
    53,5297
  • ALTIN
    6656.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa, Rus petrolünü taşıyan tankeri hedef aldı! Kremlin: Müdahalesi korsanlık sınırında
Dünya

Fransa, Rus petrolünü taşıyan tankeri hedef aldı! Kremlin: Müdahalesi korsanlık sınırında

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransız donanmasının Rus petrol tankerine müdahalesinin yasa dışı olduğunu belirterek, 'Bu eylemler, uluslararası korsanlık sınırında.' dedi.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 12:54 - Güncelleme:
Fransa, Rus petrolünü taşıyan tankeri hedef aldı! Kremlin: Müdahalesi korsanlık sınırında
ABONE OL

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransız donanmasının Rus petrol tankerine müdahalesini değerlendirdi.

Söz konusu müdahalenin uluslararası hukukla bağdaşmadığını vurgulayan Peskov, "Bunları yasa dışı görüyoruz ve bu eylemler, uluslararası korsanlık sınırında." ifadesini kullandı.

Peskov, "bu olumsuz tecrübeyi" dikkate alarak gemilerin korunması için ilave tedbirler uygulayacaklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün yaptığı açıklamada, Fransız donanmasının "Tagor" adlı Rus petrol tankerine Atlas Okyanusu'nda müdahale ettiğini bildirmişti.

  • Kremlin Sözcüsü
  • Dmitriy Peskov
  • uluslararası korsanlık

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.