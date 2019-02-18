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Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn: Sarı yeleklilerin gösterileri bitmeli

Fransa Sağlık Bakanı Buzyn, 'Sarı yelekliler hareketi radikalleşti, gösterilerin sonlanması gerek.' dedi.

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Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, LCI televizyonuna yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin eylemlerinde her hafta şiddet olaylarının yaşandığını belirtti.
 
Gösterilerde, Ulusal Meclisin ve bakanlıkların hedef alındığını hatırlatan Buzyn, sarı yelekliler hareketinin radikalleştiğini, gösterilerin sonlanması gerektiğini kaydetti.
 
SARI YELEKLİLERİN EYLEMLERİ DÖRDÜNCÜ AYINDA
 
Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullarına tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri üçüncü ayını doldurdu.
 
Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400 kişi gözaltına alındı, bin 796 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

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