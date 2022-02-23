Fransa sandık başına gidiyor

IHA 23 Şubat 2022 Çarşamba 13:40 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 13:40

Fransa'da Yürüyen Cumhuriyet Partisi henüz resmi olarak cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmeyen mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilk mitingini 5 Mart'ta Marsilya'da düzenleyerek seçim maratonuna başlayacağını belirtti. Macron'un önümüzdeki haftalarda adaylığını resmi olarak da açıklaması bekleniyor.

FRANSA SANDIK BAŞINA GİDİYOR

Fransa'da halk, 10 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde sandık başına giderek 5 yıllık süre için cumhurbaşkanlarını seçecek. Yaklaşık 30 kişinin seçimlerde adaylığını ilan etmesinin ardından, adayların 10 Nisan'daki ilk turda yer almak için kendilerini destekleyen seçilmiş yetkililerden 500 imza toplaması gerekecek.

Fransa'daki 2022 cumhurbaşkanlığı seçimi, beşinci cumhuriyetin ön ikinci cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.