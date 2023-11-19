Fransa Savunma Bakanı Lecornu: Lübnan ordusuna yardımlarımız sürecek

Lecornu, Orta Doğu temasları sonrası Journal de Dimanche (JDD) gazetesine verdiği röportajda, bölge ülkeleri ile Hamas'ın elindeki rehineler konusunu görüştüklerini belirtti.

Rehineler konusunun Fransa'nın mutlak önceliği olduğunu vurgulayan Lecornu, bu konuda Mısır, Katar ve İsrail'de yetkililerle bir araya geldiğini dile getirdi.

Fransız Savunma Bakanı ayrıca, Lübnan'ın "son gerçek omurgası" olarak nitelediği Lübnan silahlı kuvvetlerine yeni bir yardım yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Lecornu, dün sona eren Orta Doğu ziyareti kapsamında, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İsrail'de temaslarda bulunmuştu.