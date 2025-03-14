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Dünya

Fransa Savunma Bakanı Lecornu: Rusya bizi hasım seçti

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ne tam anlamıyla savaşta ne de tamamen barış içinde olduklarını belirterek, 'Rusya bizi hasım seçti.' dedi.

AA14 Mart 2025 Cuma 07:31 - Güncelleme:
Fransa Savunma Bakanı Lecornu: Rusya bizi hasım seçti
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Lecornu, konuk olduğu France 2 kanalında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kiev hükümeti için güvenlik garantisinin, Ukrayna'nın silahsızlandırılmamasından geçtiğini vurgulayan Lecornu, bunun kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu belirtti.

"Ancak ateşkesi ya da kötü bir barış anlaşmasını, Rusya'nın (askeri) kapasitesini yeniden oluşturmasına olanak tanıyacak kötü bir taktiksel duraklamayla karıştırmamak gerekir." diyen Lecornu, kalıcı bir barış istediklerini ifade etti.

Lecornu, "Rusya, bir savaş biçimini yeniden icat ediyor. Bu da savaşta olmadığımız ancak artık tamamen barış içinde de bulunmadığımız anlamına geliyor." diyerek, enerji savaşları ve siber saldırılar gibi bazen gözle görülemeyen tehditlerle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Artık işgal edilmeden de yenilginin mümkün olduğunu söyleyen Lecornu, "Rusya bizi hasım seçti, yavaş yavaş bir çatışma mantığına doğru ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Lecornu, Avrupa'daki ABD birliklerinin çekilme ihtimaline ilişkin net bir bilgi olmadığını belirterek, savaş alanında olduğu gibi barış zamanında da hava sahasının korunması gerektiğini vurguladı.

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