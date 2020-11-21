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Dünya

Fransa skandal karikatürlere karşı çıkanları tehdit etti

Paris yönetimi, İslam'ı hedef alan skandal karikatürlerin gösterilmesini istemeyenleri sınır dışı etmekle tehdit etti. Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, 'Bir aile, çocuğunun öğretmeninden karikatürleri kullanmamasını isterse, sınır dışı edilebilir.' diye konuştu.

21 Kasım 2020 Cumartesi 15:37 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 15:37
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Fransa, Müslümanları hedef almaya devam ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de skandal sözlere imza attı.

TRT Haber'in haberine göre Darmanin, İslam'ı hedef alan karikatürlerin okullarda gösterilmesi konusundaki ısrarını sürdürdü. Ülkesindeki yabancıları açıkça tehdit etti.

"SINIR DIŞI EDİLEBİLİRLER"

Darmanin, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin çocuklara gösterilmemesini istemenin baskı olacağını iddia etti. Bunu talep eden yabancıların sınır dışı edilebileceğini söyledi:

"İfade hürriyeti konusu işlenirken,bir öğretmene bu tip karikatürleri kullanma denildiğinde, bu tür bir baskının cezai yaptırımı olacaktır. Bu suçtan yargılanıp da hüküm giyen yabancılar sınır dışı edilebilir.

"İKİYÜZLÜ" İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ POLİTİKASI

Fransa, İslam'ı hedef alan yazı ve karikatürlerin "ifade özgürlüğü" kapsamında olduğunu iddia ediyor. Paris yönetimi, Cumhurbaşkanı Macron ve Eğitim Bakanı'nı eleştiren yazıların sansürlemesi nedeniyle de "ikiyüzlü" davranmakla suçlanıyor. 

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