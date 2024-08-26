Fransa, Telegram'ın kurucusu Durov'un gözaltı süresini uzattı

Le Point gazetesinin haberine göre, 24 Ağustos'ta yerel saatle 20.00 civarında Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınan Durov'un gözaltı süresi iki gün uzatıldı.

Fransa'da gözaltı süresi en fazla 96 saatle sınırlandırılırken Durov'un, bu sürenin sonunda serbest bırakılmasına ya da hakkında suç duyurusunda bulunularak tekrar gözaltına alınmasına karar verilebilir.

Durov, 24 Ağustos'ta, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle Fransa'da gözaltına alınmıştı.

Rusya, Fransa'ya Durov'a erişim talep eden nota vermişti. Telegram da kurucusu Durov'a yönelik suçlamaları "saçmalık" olarak nitelendirmişti.

Telegram'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Telegram, Dijital Hizmet Yasası dahil AB'nin yasalarına uymaktadır. Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'ya sık sık seyahat etmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

KREMLİN: TELEGRAM'IN KURUCUSU DUROV'UN NEYLE SUÇLANDIĞINI BİLMİYORUZ



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Ukrayna ordusunun Kursk'a yönelik saldırısına yanıt vermek zorunda olduklarına işaret eden Peskov, "Elbette, bu tür düşmanca eylemler uygun bir yanıt vermeden bırakılamaz. Yanıt kesinlikle olacaktır." diye konuştu.

Kursk saldırılarının, Rusya ile Ukrayna arasındaki gizli müzakereleri etkilediğine yönelik iddiaları da yalanlayan Peskov, "Müzakere yoktu ve müzakere konusu şu anda önem düzeyini kaybetti." dedi.

- DUROV'UN FRANSA'DA GÖZALTINA ALINMASI



Peskov, Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin "Durov'un tam olarak neyle suçlandığını henüz bilmiyoruz. Bu konuda henüz resmi bir açıklama duymadık." ifadelerini kullandı.

Yorum yapmadan önce durumun netleşmesi gerektiğini belirten Peskov, "Bu olmadan herhangi bir açıklama yapmak muhtemelen yanlış olur. Suçlamalar açıklanana kadar bekleyelim. Sonrasında, bazı ön değerlendirmeler yapılır." dedi.

Peskov, geçen hafta aynı günlerde Bakü'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Durov'un burada görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediğine yönelik bir soruya ise "Hayır." yanıtını verdi.

- PAVEL DUROV KİMDİR?



Rusya'nın popüler sosyal medya sitesi VK'nin de kurucusu olan Durov, 2014'te Rusya'yı terk etmişti.

Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov'un servetinin yaklaşık 15 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmıştı.