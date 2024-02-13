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Dünya

Fransa tespit ettiği bir ağ sistemiyle Rusya'yı dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçladı

Fransa, Batı Avrupa'da ve özellikle ülke içinde 'Rus propagandası' yapan bir ağ tespit ettiklerini bildirerek, Rusya'yı dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçladı.

AA13 Şubat 2024 Salı 14:00 - Güncelleme:
Fransa tespit ettiği bir ağ sistemiyle Rusya'yı dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçladı
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Fransa Savunma ve Ulusal Güvenlik Genel Sekreterliği (SGDSN), ülkede sanal ortamda yabancı müdahalelere karşı tedbir almaktan sorumlu kurum VIGINUM'un 2023 ekim-aralık aylarında yürüttüğü çalışmaya ilişkin bulguları paylaştı.

VIGINUM, benzer özelliklere sahip 193 siteden oluşan bilgi portalını 3 ay boyunca inceledi. Kurumun araştırmaları, portalın "hiçbir orijinal içerik paylaşmadığını aksine yoğun şekilde Rus ya da Rus yanlısı kullanıcıların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımları, Rus haber ajanslarının ve resmi kuruluşlarının yayınlarını paylaştığını" gösterdi.

Portalın, temel hedefinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını onaylayan paylaşımlarda bulunarak Avrupa kamuoyunu etkilemek ve yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi, Fransa'da kutuplaştırıcı tartışmaları körüklemek olduğu savunuldu.

Moskova merkezli dezenformasyon ağının, Avrupa'nın yaklaşık 2 yıldır Rusya'ya karşı mücadele eden Kiev yönetimine desteğini baltalamayı hedeflediği ileri sürüldü.

Daha çok sayıda kişiye ulaşmak için portalın çeşitli yöntemler kullandığı; bu yöntemler arasında hedef kitleye göre Rus yanlısı kaynakların seçilmesinin, içeriklerin yayılmasının geniş çaplı ve otomatik hale getirilmesinin, arama motorunda referansların optimum seviyede tutulmasının yer aldığı kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dezenformasyonu ulusal güvenlik meselesi olarak ele aldığını ve dezenformasyona seyirci kalmayacaklarını belirtmişti.

Fransa hükümeti, 2021 yılında demokratik hayata müdahaleleri tespit etmek için VIGINUM'u kurduğunu duyurmuştu.

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