17 Aralık 2025 Çarşamba
Dünya

Fransa teyit etti: Ciddi bir siber saldırı yaşandı, onlarca gizli dosya korsanların elinde

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bakanlığın geçen hafta siber saldırıya uğradığını teyit etti. Bakanlığa ait 'onlarca gizli dosyanın' bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği duyuruldu.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 12:15 - Güncelleme:
Fransa teyit etti: Ciddi bir siber saldırı yaşandı, onlarca gizli dosya korsanların elinde
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, 12 Aralık'ta İçişleri Bakanlığının e-posta sistemine yönelik siber saldırı gerçekleştirildiği yönündeki haberleri doğrulayarak, bakanlığa ait "onlarca gizli dosyanın" bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

Suçluların erişim sağladığı veri tabanları arasında Aranan kişiler dosyası (FPR) ve Suç kayıtları işleme sisteminin (TAJ) bulunduğunu kaydeden Nunez, bunların "önemli" dosyalar olduğunu belirtti.

Öte yandan Nunez, bu "ciddi" saldırının ne boyutta olduğunu ve hangi verilerin ele geçirildiğini tam olarak bilmediklerini söyledi.

Fransız kanalı BFMTV, Fransa İçişleri Bakanlığının 12 Aralık'ta siber saldırıya uğradığını bildirmişti.

