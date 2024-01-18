Fransa, Ukrayna'da paralı askerlerinin olduğu iddialarını yalanladı

Ulusal basındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da paralı Fransız askerler olduğunu yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, "Fransa'nın Ukrayna'da paralı askeri yok." açıklamasını yaptı.

Rusya'nın açıklamalarının "bir manipülasyondan" ibaret olduğunu savunan Bakanlık, Fransa'nın farklı devletlerin aksine başka ülkelerde de paralı askeri olmadığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, 16 Ocak akşamı, çoğunluğu Fransız paralı askerlerden oluşan yabancı savaşçıların Harkiv şehrindeki geçici konuşlanma noktasına yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenledi." ifadesine yer verilmişti.

Saldırı sonucunda paralı savaşçıların konuşlandığı binanın tamamen yıkıldığı belirtilen açıklamada, "60'tan fazla savaşçı öldürüldü, 20'den fazlası da sağlık kurumlarına götürüldü." ifadesi kullanılmıştı.