İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1521
  • EURO
    32,823
  • ALTIN
    1957.64
  • BIST100
    8016.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa, Ukrayna'da paralı askerlerinin olduğu iddialarını yalanladı
Dünya

Fransa, Ukrayna'da paralı askerlerinin olduğu iddialarını yalanladı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Moskova yönetiminin Ukrayna'da paralı Fransız askerleri olduğu yönündeki açıklamalarını reddetti.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 20:56 - Güncelleme:
Fransa, Ukrayna'da paralı askerlerinin olduğu iddialarını yalanladı
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da paralı Fransız askerler olduğunu yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, "Fransa'nın Ukrayna'da paralı askeri yok." açıklamasını yaptı.

Rusya'nın açıklamalarının "bir manipülasyondan" ibaret olduğunu savunan Bakanlık, Fransa'nın farklı devletlerin aksine başka ülkelerde de paralı askeri olmadığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, 16 Ocak akşamı, çoğunluğu Fransız paralı askerlerden oluşan yabancı savaşçıların Harkiv şehrindeki geçici konuşlanma noktasına yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenledi." ifadesine yer verilmişti.

Saldırı sonucunda paralı savaşçıların konuşlandığı binanın tamamen yıkıldığı belirtilen açıklamada, "60'tan fazla savaşçı öldürüldü, 20'den fazlası da sağlık kurumlarına götürüldü." ifadesi kullanılmıştı.

  • Fransa Dışişleri
  • Moskova yönetimi
  • Ukrayna askerleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.