Fransa vatandaşlarına casusluk suçlaması: Cezaevine gönderildiler

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Tahran Devrim Mahkemesi, casusluk suçlamasıyla yargılanan 2 Fransız hakkındaki kararını açıkladı.

İsimleri açıklanmayan 2 Fransız, "Fransa lehine casusluk yapmak", "ülke güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla toplantı düzenlemek" ve "İsrail istihbaratıyla işbirliği yapma" suçlamalarından, ayrı ayrı 31 ve 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Verilen karar hakkında temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Fransız televizyonu France 24'e göre, Fransa hükümetinin defalarca serbest bırakılmalarını talep ettiği Cecile Kohler ve Jacques Paris, Mayıs 2022'den bu yana Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutuluyor.