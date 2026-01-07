İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0611
  • EURO
    50,3431
  • ALTIN
    6179.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa ve Bosna Hersek'te kar yağışı 6 can aldı
Dünya

Fransa ve Bosna Hersek'te kar yağışı 6 can aldı

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda Fransa'da 5, Bosna Hersek'te 1 kişi hayatını kaybetti.

IHA7 Ocak 2026 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
Fransa ve Bosna Hersek'te kar yağışı 6 can aldı
ABONE OL

Avrupa genelini vuran kar fırtınası etkisini sürdürüyor. Fransa'nın güneybatıdaki Landes bölgesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Paris bölgesinde kar nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında da 2 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, bugün ülkede daha fazla kar yağışı beklendiği konusunda uyardı. Tabarot, mümkün olduğunca az seyahat etme ve evden çalışma çağrısında bulundu.

Fransa Ulusal Meteoroloji Servisi, bugün 38 bölgenin kar ve buzlanma nedeniyle turuncu alarma geçirileceğini açıkladı. Ülkenin bazı bölgelerinde çok sayıda tren seferi iptal edildi. Kar fırtınası hava trafiğini de aksattı.

Paris'teki Roissy-Charles de Gaulle Havalimanında pistlerde kar temizleme çalışmaları nedeniyle sabah saatlerindeki uçuşların yüzde 40'ı iptal edildi. Paris-Orly Havalimanında da sabah saatlerinde uçuşların yüzde 24'i iptal edildi.

Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanında ise bugün 400'den fazla uçuş iptal edildi. Yüzlerce yolcu havalimanında mahsur kaldı, havayolu şirketlerinin gişelerinde uzun kuyruklar oluştu.

Almanya'nın ise güneyinde ve doğusunda termometreler eski 10 dereceyi gösterdi. Cuma günü ülkede fırtına beklendiği, kuzey ve doğuda yoğun kar yağışı olacağı belirtildi. İngiltere'de de hava sıcaklığı eksi 12.5 dereceye kadar düştü. Yoğun kar yağışı demiryolu, karayolu ve hava ulaşımını aksattı. Kuzeydeki bölgelerde eğitime ara verildi.

BOSNA HERSEK'TE 1 CAN KAYBI

Balkanlar da kar ve şiddetli yağış etkili oldu. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Polisten yapılan açıklamaya göre Saraybosna'da kar yüküne dayanamayan ağacın üzerine düşmesi sonucu 1 kadın hayatını kaybetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.