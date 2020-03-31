Başkan Erdoğan başlattı! Fransa ve İspanya'dan da kampanya için çağrı

Star.com.tr 31 Mart 2020 Salı 18:56 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 19:13

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (kovid-19) salgınından en çok etkilenen Avrupa devletlerinden olan Fransa ve İspanya'da yardım kampanyası başlatıldı.

Fransız bakan sosyal medyadan duyurdu

Fransa'da öneri maliye bakanı "Gerald Darmanin "den geldi. Darmanin yaptığı açıklamada "bu kriz 2008 krizinden çok daha güçlü" dedi.

Darmanin "Milli dayanışma için büyük bir çağrıda bulunuyorum. Bireylerin veya iş dünyasının, koronavirüsten etkilenen işletmelerin ve bireylerin hayatlarına devam etmesi için dayanışma içerisinde olması amacıyla online bir bağış platformu oluşturulacaktır" ifadesini kullandı.

Fransız bakan kampanya çağrısını sosyal medyadan yaptı.

Je lance un grand appel à la solidarité nationale. Une plateforme de dons sera mise en ligne pour permettre à tous ceux qui le peuvent, particuliers ou entreprises, d’apporter leur contribution à l’effort de solidarité de la nation envers les plus touchés.https://t.co/Eu7QiVKKHC — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 30, 2020

İspanya da benzer bir adım attı

İspanya Maliye Bakanı Luis de Guindos dün yaptığı basın toplantısında Avrupa Merkez Bankası'nı pazartesi günü koronavirüsten dolayı oluşan durgunluk için uyardığını fakat yetkililerin hiçbir adım atmadığını belirtti.

Guindos ekonomiyi adeta kış uykusuna yatıran bu virüs hakkında Avrupa'da bulunan her ülkenin kendi iç ekonomisiyle ilgilenmesinin Avrupa Birliği'nin geleceği hakkında endişe oluşturduğunu söyledi.

Guindos, Avrupa'nın dokusunun bencilce atılan adımlarla bozulduğunu ve bir çok şirketin zarar göreceğini sözlerine ekledi.

Yardım çağrısı yaptı

Guindos ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçen İspanya için vatandaşlardan ve iş dünyasından yardım kampanyalarına destek olmaları gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde yoğun talebi olan bakliyat, makarna, temizlik malzemesi, yağ gibi ürünlerin üretimlerinde 3 katına varan artışlar sağladık. Gerekirse bu kapasiteleri çok daha fazla artırma imkanına sahibiz. Velhasıl aldığımız her tedbirle, devletimizin vatandaşının yanında olduğunu gösterdik. Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz.

Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlatıyoruz. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca, yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır."

Her ilde ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenerek yardımların kendilerine sunulacağını ifade eden Erdoğan, "Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımızdan kimi üçer kimi altışar aylık maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldı. Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler." diye konuştu.

"Hemen her ihtiyacımızı kendimiz karşılayabiliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sağlık altyapımız, gerek personel, gerek ilaç ve malzeme, gerekse yoğun bakım yatağı açısından, hamdolsun, diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır. Maskeden tanı kitine ve bağışıklık sistemini güçlendirici kimi ilaçlara kadar hemen her ihtiyacımızı kendimiz karşılayabiliyoruz.

Şu ana kadar hastanelerimiz ile diğer sağlık birimlerimize, 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N-95 maske, bir milyonun üzerinde koruyucu tulum, 181 binin üzerinde koruyucu gözlük dağıttık. Bu malzemelerin üretimlerini daha da artırma imkanına sahibiz."