İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2023 Pazartesi / 15 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9675
  • EURO
    28,3746
  • ALTIN
    1591.46
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Fransa yangın yeri: Halk OHAL istiyor

Fransa'da Cezayir asıllı genç Nahel'in polis tarafından katledilmesinin ardından büyüyen olaylar 'Olağanüstü hal ilan edilmesini' gündeme getirdi. Yapılan bir araştırma, halkın yüzde 69'unun OHAL ilan edilmesi gerektiğini savunduğunu ortaya koydu.

TRT Haber2 Temmuz 2023 Pazar 23:36 - Güncelleme:
Fransa yangın yeri: Halk OHAL istiyor
ABONE OL

Fransa'da gündem ülkenin dört bir yanına dalga dalga yayılan isyan.

Başbakan Elizabeth Borne, olayları kontrol altına almak için tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Bu açıklama akıllara "Olağanüstü hal (OHAL) mi ilan edilecek?" sorusunu getirdi.

Fransız Le Figaro gazetesi Institut Français D'opinion Publique'in yaptığı araştırmayı yayımlandı.

Araştırmaya katılanların yüzde 69'u OHAL ilan edilmesi yönünde görüş bildirdi. Halkın yüzde 31'i ise OHAL ilan edilmesini istemiyor.

Halkın çoğunluğu OHAL ilan edilmeden olayların kontrol altına alınamayacağına inanıyor.

Aynı araştırmaya göre Fransa halkının yüzde 57'si polise güveniyor ya da sempati duyuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.