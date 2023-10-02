Karabağ'da 30 yıl süren Ermenistan işgalini destekleyen ve sözde Minsk Grubu üyesi olarak işgal rejiminin sürmesi için elinden gelen her türlü girişimi sergileyen Fransa, şimdi de Ermenistan'ı silahlandırmak için harekete geçti. Azerbaycan'ın Karabağ'da tam egemenliğini sağladığı son anti-terör operasyonuna en fazla tepki gösteren ülkeler arasında yer alan Fransa, ülkedeki Ermeni diasporasının kuyruğuna takılarak, şimdi de Ermenistan üzerinden Kafkasya'da barış ve istikrarı bozma niyetinde. Daha önce Libya ve Doğu Akdeniz'de benzer istikrarsızlaştırma faaliyetlerinde başarısız olan Paris yönetimi, şimdi şansını Ermenistan'da denemek istiyor. Franceinfo'ya konuşan Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu, "Ermenistan'ın savunma ihtiyaçlarına ilişkin çalışma yürütüyoruz" ifadesini kullandı.

GÜNLÜK İRTİBAT

Franceinfo'ya konuşan Fransa Savunma Bakanı, ilk kez Ermenistan'da bir askeri ataşeliği hizmete aldıklarını belirterek, Ermenistan ordusu ile günlük olarak irtibata sahip olduklarını, yetkili birimlerin Erivan'ın savunma ve korunma anlamında ihtiyaçlarını gözden geçirdiklerini kaydetti.

TALEPLERİ İNCELENİYOR

Ermenistan Savunma Bakanı ile birkaç kez görüştüğünü belirten Fransız bakan, "Her durumda, kendilerini savunabilmeleri için Ermenistan'dan gelen taleplere bakıyoruz" sözleriyle Ermenistan'ı silahlandırdıklarını itiraf etmiş oldu.

MACRON İLGİLENİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesi için çok önemli olan bu konuyu yakından takip ettiğini belirten Lecornu, ülkesinin olası bir durumda Ermenistan'a yardım edip etmeyeceğine yönelik soruyu ise "Bu sorunuzu Fransa Cumhurbaşkanı ya da Genelkurmay Başkanı cevaplayabilir" diyerek açık uçlu cevap verdi. Fransız Bakan, "Şu an yaptığımız Ermenistan'ın talepleriyle ilgilenmektir" dedi.