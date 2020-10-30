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Dünya

Fransa yine karıştı! Sokaklarda 'Macron istifa' sesleri yükseliyor

Fransa'da ülke çapında sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamaya karşı çıkan göstericiler ise geceyi sokaklarda geçirdi, 'Macron istifa' sloganları attı. Cumhuriyet Meydanında toplanan göstericiler sosyal mesafeyi yok saydı.

30 Ekim 2020 Cuma 12:42 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 12:46
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Fransa'da hızlı vaka artışı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı, sokaklar ilk günden karıştı.

Birçok kente kısıtlama protesto edildi, Paris'teki protestoda olaylar çıktı.

Cumhuriyet Meydanında toplanan göstericiler sosyal mesafeyi yok saydı.

Protestocular "Macron istifa", "Fransızlar uyanın" ve "Özgürlük" sloganları attı.

Fransız polisi göstericilere müdahale etti.

Fransa'da ülke çapında kararlaştırılan sokağa çıkma kısıtlaması bugün uygulanmaya başlandı.

Kısıtlama kapsamında halk sadece işe gitmek, market ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlık kuruluşlarına gitmek için sokağa çıkabilecek.

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