Fransa'da 3 bin 200 kişi gözaltına alındı

Başkent Paris'in banliyösü Nanterre'de 27 Haziran'da polis memuru, "Dur" ihtarına uymayan 3 kişinin bulunduğu araca tek el ateş açarak sürücü Nael M'yi öldürdü.

Nael M'nin vurulduğu ana ait amatör kamera kayıtlarının sosyal medyada yayılması ve görüntülerin polisin basına verdiği ilk bilgilerle çelişmesinin ardından olay, ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi.

AA muhabiri, Nael M'nin öldürülmesine ilişkin basındaki haberleri ve sonrasında çıkan olayları derledi.

- NANTERRE'DE BAŞLAYAN OLAYLAR KOMŞU ÜLKELERE SIÇRADI

Olayın yaşandığı gece özellikle Nanterre ve çevresindeki kentlerde sokaklara dökülen gençler, araçları ve çöp bidonlarını ateşe verdi, polislere havai fişek fırlattı.

İkinci gece olaylar, Paris'in bazı banliyölerine ve ülkenin birkaç büyük kentine yayılırken gösteriler, 3. gününde Belçika'ya ve 5. gününde İsviçre'ye sıçradı.

Dün gece de devam eden eylemlerde şu ana kadar en az 5 bin araç kundaklandı, bin bina hasar gördü veya ateşe verildi, 250 polis/jandarma karakolu saldırıya uğradı.

Gösterilerde bugüne kadar 700'den fazla kolluk kuvveti yaralandı, yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.

- FRANSIZ BELEDİYE BAŞKANININ EVİNE DÜZENLENEN SALDIRI TEPKİ TOPLADI

Hafta sonu L'Hay-les-Roses Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evine düzenlenen saldırı, ülkede tepkiye neden oldu.

Dün, Fransa genelinde 297 araçla 34 bina ateşe verildi ve kamusal alandaki 352 noktada kundaklama eylemleri gerçekleştirildi.

Nael anısına Nanterre'de düzenlenen gösteride polislerle eylemciler arasında çatışma çıktı.

- POLİS, ÖLEN GENCİN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Nanterre Savcılığı, genci öldüren polisin "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanacağını açıkladı.

Tutuklanan polis, avukatı Laurent-Franck Lienard aracılığıyla gencin ailesinden özür diledi.

- MAĞAZALAR YAĞMALANDI, BELEDİYELER, KARAKOLLAR VE OKULLAR KUNDAKLANDI

Hükümetin günlerdir vatandaşları "sükunete" çağırmasına rağmen eylemler devam ediyor.

Paris, Marsilya, Reims, Tours ve Strazburg gibi çok sayıda kentte mağazalar yağmalandı.

Polislerle eylemcilerin arasında ciddi çatışmaların yaşandığı gösterilerde ilk beş günde 250 polis ve jandarma karakolu ateşe verildi ve emniyet güçlerine havai fişekler fırlatıldı.

Clichy-sous-Bois, Lille, Halluin, Mons-en-Barœul, Garges-les-Gonesse, Nogent-sur-Oise ve Villeneuve-le-Roi kentlerinde belediye binaları, Tourcoing, Evreux ve Bezon kentlerinde okullar, Marsilya'da da tarihi kütüphane ateşe verildi.

Gösterilerin yoğun olduğu Ile-de-France bölgesinde otobüs ve tramvay seferleri, yeni emre kadar yerel saatle 21.00'den sonra iptal edildi.

- 10 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Ülkede en az 10 kentte gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.



Lyon ve Marsilya gibi kentlerde özellikle terör ve organize suçlarla mücadelede görev alan özel polis timleri görevlendirildi ve sahada zırhlı araçlar kullanıldı.

Nanterre, Lyon, Nice ve Marsilya'da jandarma helikopteri de geçen hafta devriye gezdi.

- POLİS VE JANDARMALARIN SAYISI 45 BİNE ÇIKARTILDI

İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da Paris banliyölerinde 2 bin polis ve jandarma görevlendirirken 29 Haziran itibarıyla bu sayıyı ülke genelinde 45 bine çıkardı.

Eylemcilerden kaçının yaralandığı bilinmiyor.