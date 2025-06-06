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Dünya

Fransa'da ABD'ye UCM tepkisi: Yaptırımları geri çekin

Fransa, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıçlarına yönelik yaptırım kararına sert tepki gösterdi. Paris yönetimi, UCM ile dayanışma mesajı verirken, Washington'a bu adımı geri çekme çağrısında bulundu.

AA6 Haziran 2025 Cuma 18:09 - Güncelleme:
Fransa'da ABD'ye UCM tepkisi: Yaptırımları geri çekin
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Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'den UCM hakimlerine yönelik yaptırımlarını geri çekmesi istendi.

Açıklamada, "Fransa, bu (yaptırım) kararıyla hedef alınan hakimlerle dayanışma içinde olduğunu bildiriyor ve cezasızlıkla mücadelede önemli rolü olan UCM'ye ve çalışanlarına olan sarsılmaz desteğini yeniden dile getiriyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail'in egemenliğini ihlal ettikleri iddiasıyla 4 UCM yargıcının yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

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