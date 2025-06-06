Fransa'da ABD'ye UCM tepkisi: Yaptırımları geri çekin

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'den UCM hakimlerine yönelik yaptırımlarını geri çekmesi istendi.

Açıklamada, "Fransa, bu (yaptırım) kararıyla hedef alınan hakimlerle dayanışma içinde olduğunu bildiriyor ve cezasızlıkla mücadelede önemli rolü olan UCM'ye ve çalışanlarına olan sarsılmaz desteğini yeniden dile getiriyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail'in egemenliğini ihlal ettikleri iddiasıyla 4 UCM yargıcının yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.