Fransız basınındaki haberlere göre, Yargıtay, Commeinhes'in yolsuzluk suçundan yargılandığı davada nihai kararı dün açıkladı.

Yargıtay, söz konusu davada bir alt mahkemenin verdiği kararı onaylayarak, Commeinhes'in kamu parasını zimmetine geçirmekten suçlu olduğuna hükmetmişti.

Ayrıca Yargıtay, Commeinhes hakkında verilen 5 yıl süreyle siyasetten men cezası, 1 yıl ertelenmiş hapis cezası ve 15 bin avro para cezalarını da onaylamıştı.

Kararın ardından Sete Belediyesinin Facebook hesabından paylaşılan videoda konuşan Commeinhes, "Özünde ne kadar orantısız olursa olsun, bir demokrat ve cumhuriyetçi olarak bu yargı kararına tüm samimiyetimle saygı duyuyorum." ifadesini kullandı.

2001'den bu yana 45 bin kişinin yaşadığı Sete kentinin Belediye Başkanı görevini üstlenen Commeinhes, bölge valisine istifasını sunacağını duyurdu.

Commeinhes, 2016-2019 yılları arasında 2 belediye çalışanının maaşını usulsüz şekilde artıran kararlara imza atmakla suçlanıyordu.

Montpellier Temyiz Mahkemesi, Ekim 2023'te Commeinhes hakkında kamu parasını zimmetine geçirmek suçundan 1 yıl ertelenmiş hapis, 15 bin avro para ve 5 yıl süreyle siyasi men yasağı getirilmesine karar vermişti.