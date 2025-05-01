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Dünya

Fransa'da adı yolsuzluk suçlamasına karışan belediye başkanı istifa kararı aldı: Yargıya saygı duyuyorum

Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan ülkenin güneyindeki Sete Belediye Başkanı François Commeinhes, istifa edeceğini açıklayarak, 'Bir demokrat ve cumhuriyetçi olarak bu yargı kararına tüm samimiyetimle saygı duyuyorum' dedi.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 21:22 - Güncelleme:
Fransa'da adı yolsuzluk suçlamasına karışan belediye başkanı istifa kararı aldı: Yargıya saygı duyuyorum
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Fransız basınındaki haberlere göre, Yargıtay, Commeinhes'in yolsuzluk suçundan yargılandığı davada nihai kararı dün açıkladı.

Yargıtay, söz konusu davada bir alt mahkemenin verdiği kararı onaylayarak, Commeinhes'in kamu parasını zimmetine geçirmekten suçlu olduğuna hükmetmişti.

Ayrıca Yargıtay, Commeinhes hakkında verilen 5 yıl süreyle siyasetten men cezası, 1 yıl ertelenmiş hapis cezası ve 15 bin avro para cezalarını da onaylamıştı.

"YARGI KARARINA TÜM SAMİMİYETİMLE SAYGI DUYUYORUM"

Kararın ardından Sete Belediyesinin Facebook hesabından paylaşılan videoda konuşan Commeinhes, "Özünde ne kadar orantısız olursa olsun, bir demokrat ve cumhuriyetçi olarak bu yargı kararına tüm samimiyetimle saygı duyuyorum." ifadesini kullandı.

2001'den bu yana 45 bin kişinin yaşadığı Sete kentinin Belediye Başkanı görevini üstlenen Commeinhes, bölge valisine istifasını sunacağını duyurdu.

Commeinhes, 2016-2019 yılları arasında 2 belediye çalışanının maaşını usulsüz şekilde artıran kararlara imza atmakla suçlanıyordu.

Montpellier Temyiz Mahkemesi, Ekim 2023'te Commeinhes hakkında kamu parasını zimmetine geçirmek suçundan 1 yıl ertelenmiş hapis, 15 bin avro para ve 5 yıl süreyle siyasi men yasağı getirilmesine karar vermişti.

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