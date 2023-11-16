İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2023 Perşembe / 4 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6852
  • EURO
    31,1812
  • ALTIN
    1811.21
  • BIST100
    7770.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Fransa'da AFP'ye ''İsrail'' baskısı

Fransız haber ajansı AFP, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 'yeterince İsrail yanlısı' bir yayın politikası izlemediği için kamuoyu ve siyasilerin baskısı altında kaldı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 15:15 - Güncelleme:
Fransa'da AFP'ye ''İsrail'' baskısı
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, AFP Başkanı ve CEO'su Fabrice Fries, yeterince "İsrail yanlısı" bulunmayan yayın politikalarına ilişkin ifade vermek üzere Senato'ya çağırıldı.

Fries, Senato'daki konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başından bu yana "Hamas teröristtir" demek yerine "Hamas, AB, ABD ve İsrail tarafından terör örgütü olarak tanınıyor" dediği için ajansın, "Yahudi karşıtlığını artırmakla" suçlandığını söyledi.

Bu tarz suçlamaların "ciddi ve alçakça" olduğunu vurgulayan Fries, AFP'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "bağımsız" yayıncılığının "taraflı" değerlendirilemeyeceğini savundu.

Hafta sonunda Le Monde'a verdiği röportajda Fries, AFP'nin Fransız kamuoyunda "Fransa-Filistin Ajansı" gibi resmedilmesine ilişkin, kamuoyuna değil medyaya ve müşterilerine hizmet veren bir kuruluş olduklarını hatırlattı.

Haberlerinde "antisemitik, Yahudi, İslamcı" gibi ifadelere yer vermekten kaçınan AFP, 7 Ekim'den bu yana Ulusal Meclis ve Senato'da sağcı ve cumhuriyetçi siyasilerin ağır eleştirilerine maruz kalıyor.

Ulusal Meclis'te aşırı sağcı milletvekilleri birçok kez yeterince İsrail yanlısı yayın yapmadığı gerekçesiyle hükümetten AFP'ye hesap sormasını istemişti.

AFP'nin Hamas için "terörist" nitelemesi yapmaması konusunda ajansa destek veren Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"AFP'nin anlamlı titizliği bağlamında. Tarih bizi haklı çıkarıyor. Terörizm kelimesi uluslararası adaletten kaçmak ve 'katliam hakkını' meşrulaştırmak için bir saptırma."

  • Fransız haber ajansı AFP
  • israil

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.