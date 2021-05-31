İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2021 Pazartesi / 19 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4885
  • EURO
    10,3624
  • ALTIN
    519.808
  • BIST100
    1419.35
Dünya

Fransa'da aranan eski asker yakalandı

Fransa'nın güneybatısındaki Dordogne vilayetinde, dün jandarmalara ateş ettikten sonra kaçan eski askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

AA31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:09 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:09
ABONE OL

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, dünden bu yana aranan eski asker Terry Dupin'in yakalanarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Dordogne Jandarma Komutanlığı, Dordogne'da bir ormana kaçan Dupin'in çıkan çatışma sonrası yakalandığını, askerler arasında yaralanan olmadığını bildirdi.

Dupin, dün sabah saatlerinde aile içi şiddet ihbarıyla evine gelen jandarmalara ateş açtıktan sonra ormanlık alana kaçmıştı.

Jandarma, aile içi şiddet nedeniyle daha önce 4 kez hüküm giyen 29 yaşındaki ağır silahlı eski asker için arama ilanında, "tehlikeli ve cinayete meyilli" ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.