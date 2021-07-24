İSTANBUL 27°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2021 Cumartesi / 14 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5492
  • EURO
    10,0853
  • ALTIN
    495.469
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da aşı karşıtları sokaklarda: Macron'un kartını istemiyoruz
Dünya

Fransa'da aşı karşıtları sokaklarda: Macron'un kartını istemiyoruz

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine ve Kovid-19 sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi protesto için meydanları doldurdu.

AA24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:29 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:29
ABONE OL

Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 174 noktasında binlerce kişi protestolara katıldı.

Paris'in 3 noktasında gösteriler yapılırken, Sarı Yeleklilerin katıldığı Bastille meydanında başlayan gösteride binlerce kişi, "Macron, senin kartını istemiyoruz." sloganları attı.

Bazı göstericiler Fransa Ulusal Marşını okurken, bazıları da "Macron istifa" sloganları attı.

Polis ve jandarma yer yer göstericilere müdahale ederken göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Gösterilere müdahale sırasında yaralanan bir polis ambulansla hastaneye götürüldü.

Diğer yandan, gösteriyi takip eden Agence France-Presse (AFP) kameramanları, bazı sarı yeleklilerin tepkisiyle karşılaştı.

Bir sarı yelekli, AFP muhabirini gösterileri olduğu gibi yansıtmadığı ve manipüle ettiği gerekçesiyle eleştirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.