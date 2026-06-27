İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2026 Cumartesi / 12 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Fransa'da aşırı sıcaklar 109 can aldı

Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA27 Haziran 2026 Cumartesi 17:18 - Güncelleme:
Fransa'da aşırı sıcaklar 109 can aldı
ABONE OL

Fransa'da günlerdir etkisini sürdüren sıcak havalar, vatandaşların sağlığını da etkiliyor.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun acil sağlık hizmeti veren kurumun verilerini aktardığı haberine göre, Paris'te dün aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 109 kişi yaşamını yitirdi.

Bu sayı yalnızca ev ve kamusal alanda hayatını kaybedenleri kapsarken, huzurevi ve hastanelerdeki ölümler bu sayıya eklenmedi.

Yılın aynı döneminde normal bir günde Paris'te ortalama 7 kişi hayatını kaybediyor.

Dün ayrıca Paris'te 30 kişi kalp krizi geçirirken, yüksek sıcaklığa bağlı hipertermi geçiren bir hastanın ateşi 43,7 derece olarak kayda geçti.

Aşırı sıcakların etkili olduğu Paris çevresinde hastanelerde "acil durum planı" devreye sokulmuştu.

Fransa'da olağanüstü durumlarda sağlık kurumlarında devreye sokulan söz konusu plan, izinli personelin göreve çağrılması, yatak kapasitesinin artırılması, acil olmayan ameliyatların ertelenmesi gibi adımları içeriyor.

Fransız meteoroloji kurumu Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle Paris ve çevre vilayetleri dahil 37 vilayette kırmızı, 48 vilayette turuncu alarm verilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Havai fişek fabrikasında dehşet! Patlamanın görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.