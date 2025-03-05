İSTANBUL 12°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2025 Çarşamba / 6 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4442
  • EURO
    38,9969
  • ALTIN
    3418.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da avukatlara başörtüsü yasağına onama
Dünya

Fransa'da avukatlara başörtüsü yasağına onama

Fransa'da Danıştayın avukatlara yönelik başörtüsü yasağını onadığı belirtildi.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 12:20 - Güncelleme:
Fransa'da avukatlara başörtüsü yasağına onama
ABONE OL

Yerel medyadaki haberlere göre Danıştay, Fransa Ulusal Barolar Birliğinin avukatlara yönelik başörtüsü dahil farklı simgeleri yasaklayan bir önergeyi kabul etmesine yapılan itirazı değerlendirdi.

İtiraza ilişkin bu hafta başında verdiği kararda Danıştay, avukatlık mesleğini düzenleyen yasanın 3. maddesinin tek tip kıyafet giymeyi zorunlu kılarak bu mesleği icra edenlere ayırt edici simgeler takmasını da engellediğini savundu.

Danıştay, birliğin söz konusu önergeyi kabul ederek, mevcut yasadaki hükümlerin nasıl uygulanacağı konusunda bilgi verdiğine hükmetti.

Tüm avukatların tek tip kıyafet giymesinin, müvekkillerinin çıkarlarını savunmanın dışında herhangi bir kişisel tercihini yansıtmalarını önlediğini belirten Danıştay, avukatlar için tek tip kıyafetin yargılananlar arasında eşitliği sağlamaya yardımcı olduğuna ve bunun "adil yargılanma hakkının gerekli bir koşulu olduğuna" kanaat getirdi.

Fransa Ulusal Barolar Birliği, Eylül 2023'te avukatlar için başörtüsünü de kapsayan farklı simgeleri yasaklayan bir önerge kabul etmişti.

Önerge, avukatların cübbeleri dışında "ayırt edici simge takmasını" yasaklamayı kapsıyordu.

Fransa'nın Avukatları Sendikası, yasağın avukatların bağımsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle birliğin bu kararının askıya alınması talebiyle Danıştaya başvurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.