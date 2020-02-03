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Dünya

Fransa'da avukatlardan emeklilik reformu protestosu

Fransa'da binlerce avukat, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için grev ve gösteri düzenledi.

AA03.02.2020  22:01 - Güncelleme: 03.02.2020  22:01

Çeşitli kentlerden başkent Paris'e gelen avukatlar, Bastille Meydanı'ndan Opera Meydanı'na yürüdü.

Avukatlar, emeklilik reformunun geri çekilmesi ve emeklilikte kendilerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmamasını talep ediyor.

Eylemciler, Macron ve reform karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Ülkedeki 164 baronun grevi nedeniyle bugün görülmesi gereken duruşmalar yapılamadı.

Vergi kaçakçılığından 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Paris'in banliyölerinden Levallois-Perret'in eski Belediye Başkanı Patrick Balkany hakkında açılan yolsuzluk davasının duruşması da yarına ertelendi.

24 Ocak'ta Bakanlar Kurulu'na sunulan reformun 17 Şubat'ta Ulusal Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi, sendikalar ise geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor. Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Emeklilik reformuna karşı 5 Aralık'tan bu yana grev ve gösteriler düzenleniyor. Bu grevler son 34 yılın en uzun grevi oldu.

Bu arada, reforma karşı çıkanlar sendikaların çağrısıyla çarşamba günü yeniden eylem yapacak.

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