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Dünya

Fransa'da barut fabrikasında patlama oldu

Fransa'nın güneybatısındaki Bergerac kentindeki barut fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı aktarıldı.

AA3 Ağustos 2022 Çarşamba 19:02 - Güncelleme:
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Ulusal basında yer alan habere göre, saat 14.00 civarında Bergerac'da 80 kişinin çalıştığı Manuco fabrikasında patlama sesleri geldi.

Patlama sonrası çıkan yangının itfaiyeciler tarafından kontrol altına alındığı aktarıldı.

Dördü ağır 8 kişinin yaralandığı, 35 kişinin de dumandan etkilendiği olayda, patlamanın hangi sebeple çıktığı bilinmiyor.

Fabrika, silah endüstrisinin patlayıcı toz üretmek için kullanılan nitroselüloz maddesini üretiyor.

Yerel yetkililer, sektörden uzak durma çağrısında bulundu.

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