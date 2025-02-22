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Dünya

Fransa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü

Fransa'nın Mulhouse kentinde bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 21:51 - Güncelleme:
Fransa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mulhouse'daki bir pazarın yakınlarında 1 şüpheli tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Şüpheli ise olay yerinde gözaltına alındı.

1987 Cezayir doğumlu olduğu tespit edilen şüpheli hakkında sınır dışı etme kararı bulunduğu bildirildi.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, saldırıya ilişkin "terör grubuyla bağlantılı cinayet" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savcılığın saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdiğini belirterek, hayatını kaybeden kişinin ailesiyle dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

  • Fransa
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