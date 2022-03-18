İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2022 Cuma / 15 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8166
  • EURO
    16,3702
  • ALTIN
    923.437
  • BIST100
    2142.66
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da bilgisayar korsanları on binlerce kişinin bilgilerini çaldı
Dünya

Fransa'da bilgisayar korsanları on binlerce kişinin bilgilerini çaldı

Fransa'da bilgisayar korsanlarının Sosyal Güvenlik Kurumunun çevrim içi hizmet veren sağlık sistemine sızarak 500 binden fazla kişinin kişisel bilgilerini çaldığı belirtildi.

AA18 Mart 2022 Cuma 14:21 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 14:21
ABONE OL

Fransız basınının Ulusal Sağlık Sigortası Fonu (Cnam) açıklamasına dayandırdığı haberde, bilgisayar korsanlarının çoğunluğu eczacı 19 sağlık çalışanının bilgisayarından Çevrim İçi Sağlık Sigortası Kurumuna (Ameli) ait giriş bilgilerini kullanarak sisteme sızdığı kaydedildi.

Haberde, bilgisayar korsanlarının 19 "kurbanın" muhtemelen Dark Web'de bulunan kullanıcı hesap bilgileri üzerinden sisteme giriş yapmayı başardıkları aktarıldı.

En az 510 bin kişinin bilgilerinin çalındığı ifade edilen haberde, kurumun mağdur hesapları gelecek günlerde bilgilendirmeyi planladığı belirtildi.

Haberde, kişilerin sosyal güvenlik numaralarının yanı sıra kullanıcı bilgilerinin çalındığı ancak banka, adres, telefon ve hastalıkları hakkındaki bilgi ve verilerinin bundan etkilenmediği iddia edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.