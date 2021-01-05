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Dünya

Fransa'da bir imam hadis okuduğu için yargılanacak

Fransa'da bir imam Yahudiler hakkındaki hadis okuduğu için yargılanacak.

AA05 Ocak 2021 Salı 21:48 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 21:50
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Fransa'nın Toulouse kentinde, Cezayir asıllı İmam Muhammed Tatai hutbede okuduğu ve Yahudilerden bahsedilen Hadis-i Şerif'te "ırkçı nefrete tahrik" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Kentin en büyük camisi Empalot'un imamlığını yapan Tatai, 2017'de hutbede Arapça olarak, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in Müslümanlar ile Yahudiler arasında ahir zamanda zuhur edecek olaylarla ilgili hadisini okudu.

Ertesi yıl Yahudi düşmanlığını körüklediği gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma sonucu İmam Tatai, Toulouse Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme henüz duruşma tarihlerini belirlemedi.

Tatai'nin avukatları William Bourdon, Vincent Brenghart ve Jean Iglesis "davanın siyasi malzeme yapılmasının kaçınılmaz olacağı" konusunda endişelerini belirtti.

Avukatları Tatai'nin Hadis-i Şerif'i naklettiği metnin ırkçı nefrete tahrik edici herhangi bir unsurunun bulunmadığını ifade etti.

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