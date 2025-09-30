İSTANBUL 21°C / 12°C
30 Eylül 2025 Salı
Dünya

Fransa'da bir kişi camide Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttı

Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde bir kişinin, camide Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttığı belirtildi.

30 Eylül 2025 Salı 14:49
Fransa'da bir kişi camide Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttı
Paris Ulu Cami'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bir kişinin hafta sonu Clermont-Ferrand kentindeki bir camiye girdiği, burada hasar oluşturduğu, Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttığı ve tehditler savurduğu aktarıldı.

Açıklamada, cemaatin olay karşısında şaşkın olduğu vurgulanarak, "Paris Ulu Cami, yeni bir Müslüman karşıtı (İslamofobi) eylem gibi görünen bu olay karşısında büyük bir endişe duyduğunu belirtiyor." ifadesine yer verildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve failin arandığı kaydedildi.

