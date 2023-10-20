Fransa'da bomba alarmı! 4 kez boşatıldı

Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti konuk olduğu Fransız RTL radyosunda son günlerde okul, müze, havalimanı gibi kamusal alanlarda artan sahte bomba ihbarlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dupond-Moretti, sahte bomba ihbarları kapsamında açılan 22 soruşturmanın devam ettiğini, söz konusu ihbarları durdurmak gerektiğini ifade etti.

Bu ihbarları yapanlar arasında sorumsuz çocukların da olduğunu aktaran Dupond-Moretti, sahte bomba ihbarlarının maddi faturasını çocukların ebeveynlerinin üstleneceğini belirtti.

Fransa'da son günlerde çok sayıda okul, havalimanı ve müze sahte bomba ihbarları nedeniyle tahliye edilirken, Versay Sarayı bu hafta aynı gerekçeyle 4 kez boşatıldı.

Sahte bomba ihbarlarıyla ilgili 18 kişi gözaltına alınmıştı.