Dünya

Fransa'da cami hedef alındı! Kundaklama soruşturması başlatıldı

Fransa'nın Grenoble şehrinde bir camide kundaklama şüphesi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA16 Aralık 2025 Salı 13:28 - Güncelleme:
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Grenoble şehrindeki Saint-Bruno mahallesinde bulunan bir camide dün yerel saatle 02.00 civarında yangın çıktı.

Polis kaynakları camide ayakkabıların yer aldığı bölmede başlayan yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerinde durduklarını açıkladı.

Yangın itfaiye ekipleri gelmeden bir bölge sakini tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ülkede son dönemde Müslüman karşıtı nefret ve saldırılarda artış gözlemlendi.

Anket şirketi Ifop'un 18 Kasım'da yayınladığı "Fransa'daki Müslümanların İslam ve İslamcılık ile ilişkisine dair bir durum tespiti" konulu anket "tarafsızlık" ilkesini ihlal ettiği ve Müslümanlara yönelik nefreti körüklediği için tepki ile karşılanmıştı.

Aralık başında Puy-en-Velay şehrindeki camide bir grup tarafından Kur'an-ı Kerim nüshaları yırtılarak yere atılırken, Montreal-la-Cluse şehrinde ise Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) posta kutusuna bir mermi bırakılmıştı.

Strasbourg'daki Ulu Cami çevresinde 13 Aralık sabahı alınan bomba ihbarı nedeniyle güvenlik zinciri oluşturulmuştu. Yapılan incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu fark edilirken cami kısa süreliğine hizmete kapatılmıştı.

