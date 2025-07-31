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Dünya

Fransa'da camide Kur'an-ı Kerim mushafı yakan kişiye 1 yıl hapis cezası

Fransa'nın Rhone vilayetine bağlı Villeurbanne kentinde camiye girerek Kur'an-ı Kerim mushafı yakan kişi 3 ayı ertelenmiş 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 15:02 - Güncelleme:
Fransa'da camide Kur'an-ı Kerim mushafı yakan kişiye 1 yıl hapis cezası
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Villeurbanne'daki Errahma Camisi'nde 2 Haziran'da Müslüman karşıtı eylem sonrası gözaltına alınan 27 yaşındaki kişi, hakim karşısına çıktı.

Paris Ceza Mahkemesi, ırk, etnik köken, milliyet veya dini saikle mala zarar vermek ve hırsızlık yapmakla yargıladığı kişiye 3 ayı ertelenmiş 1 yıl hapis cezası verdi.

Ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle yıllardır tedavi gören şahıs, "hasta" olduğunu ve eyleminin "Müslümanlara karşı olmadığını" savundu.

- OLAY

Villeurbanne kentindeki Errahma Camisi'nde 2 Haziran'da yaşanan olayda bir kişi sabah namazından 20 dakika önce camiye girerek Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Yaktığı Kur'an-ı Kerim'in kalıntılarını caminin kapısına bıraktıktan sonra olay yerinden kaçan şahıs, 3 Haziran'da Villeurbanne'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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