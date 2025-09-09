İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2025 Salı / 17 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2758
  • EURO
    48,5179
  • ALTIN
    4859.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da camilere çirkin saldırı: Domuz kafası bulundu
Dünya

Fransa'da camilere çirkin saldırı: Domuz kafası bulundu

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, yaptığı açıklamada bu sabah Paris çevresindeki birçok caminin girişinde domuz kafası bulunduğunu belirtti. Öte yandan iktidar ve muhalefet kanadından birçok siyasetçi, Müslüman karşıtı saldırıya tepki gösterdi.

AA9 Eylül 2025 Salı 16:16 - Güncelleme:
Fransa'da camilere çirkin saldırı: Domuz kafası bulundu
ABONE OL

Fransa'da siyasetçiler, başkent Paris'in etrafındaki camilerin önüne domuz kafası bırakılmasına tepki gösterdi.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu sabah Paris çevresindeki birçok caminin girişinde domuz kafası bulunduğunu belirtti.

Nunez, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktararak, bu menfur eylemlerin faillerini bulmak için her şeyin yapıldığını ifade etti.

İktidar ve muhalefet kanadından birçok siyasetçi, Müslüman karşıtı (İslamofobik) saldırıya aynı platformdan tepki gösterdi.

Dün düşen merkez sağcı François Bayrou hükümetinin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, bu dayanılmaz provokasyonlardan etkilenen camilerin yetkililerine ve cemaatine destek verdiğini kaydetti. Retailleau, "İbadethanelere saldırmak akıl almaz bir korkaklıktır." ifadesini kullandı.

Eski Fransa Başbakanı Gabriel Attal ise "Bu iğrenç, onursuz ve tiksindirici bir eylem." diyerek, bu "iğrenç eylemlerin" doğrudan hedefi olan cemaat, cami yetkilileri ve ülkedeki Müslümanları desteklediğini dile getirdi.

Attal, cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede herkesin inanç hakkı ve sükunet içinde bu inancı yaşama hakkı olduğunu vurgulayarak, "Laikliğin bir ilkesi olan inanç özgürlüğü, herkes için güvence altına alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'da Müslüman karşıtı nefretin tıpkı diğer nefret türleri gibi yeri olmadığını savunan Attal, faillerin bulunup cezalandırılmasını istedi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Genel Koordinatörü Manuel Bompard, "İslamofobi, toplumun bir kanseri." yorumunu yaparak, bir kez daha hedef alınan Fransa'daki Müslüman vatandaşları desteklediğini belirtti.

LFI Milletvekili Bastien Lachaud, "Bu iğrenç, İslamofobik eylem küçük düşürmeyi, korkutmayı ve hakaret etmeyi hedefliyor. Bu, çirkin ve dayanılmaz bir saldırı." açıklamasında bulundu.

Lachaud, bu saldırı karşısında şaşkınlığını dile getirerek, Retailleau'yu her gün nefreti körüklemek ve İslamofobiyi normalleştirmekle suçladı.

Aşırı sağın İslamofobiyi yaydığını ifade eden Lachaud, tüm bunların faillerin eyleme geçmesine neden olduğunu vurguladı. Lachaud ayrıca, Müslüman vatandaşlarla dayanışma mesajı paylaştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.