Fransa'da camiye alçak saldırı

AA 25 Aralık 2020 Cuma 15:03 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 15:03

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Burgonya bölgesindeki Dijon kentinde, 23 Aralık Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece, Nur Camisi'ne taş atılarak tahrip edildi.

Gresilles semtindeki caminin görevlisi Muhammed El-Amrani, sabah namazına gittiğinde caminin arka girişindeki pencerelerin camlarının taş atılarak kırıldığını fark etti.

El-Amrani’nin ihbarı üzerine camiye gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, yüzünü gizleyen bir kişinin scooter ile gelerek önce caminin etrafında birkaç tur attığı ardından camlara taş fırlattığı dikkati çekiyor.

;;;;;;;Burgonya Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırının kınandığı, olayın fail veya faillerinin bulunması için savcılık ve güvenlik güçlerinin harekete geçtiği kaydedildi.