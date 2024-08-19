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Dünya

Fransa'da çanlar Macron için çalıyor! Aşırı solcu partiden azil tehdidi

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, sol ittifakın çok sayıda sandalye elde ettiği seçim sonuçlarına uyarak ortak adaylarını başbakan atamaması halinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesi için tüm anayasal yollara başvuracaklarını ifade etti.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:34 - Güncelleme:
Fransa'da çanlar Macron için çalıyor! Aşırı solcu partiden azil tehdidi
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La Tribune gazetesinde yayımlanan ve LFI lideri Jean-Luc Melenchon, parti koordinatörü Manuel Bompard ve LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot tarafından imzalanan metinde Macron, 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin üzerine bir kez daha mağlup çıktığı erken genel seçimlerin "siyasi sonuçlarını dikkate almamakla" suçlandı.

ANAYASAL YOLLARA BAŞVURACAKLAR

Açıklamada LFI'li siyasiler, erken genel seçimlerde en fazla sandalyeyi kazanan solcu Yeni Halk Cephesinin (NFP) başbakanlık için belirlediği ortak adayı göz ardı ettiği gerekçesiyle "demokrasiye karşı darbe" yaptığı ithamında bulundukları Macron'un azledilmesi amacıyla tüm anayasal yollara başvuracaklarını belirtti.

LFI, cumhurbaşkanının azline ilişkin Anayasa'nın 68'inci maddesini işaret etti.

NFP ittifakının ikinci büyük partisi Sosyalist Partiden (PS) ise LFI'nin bu hamlesine destek çıkmadı.

PS Sekreteri Olivier Faure, X hesabından yaptığı paylaşımda, bu "tehdidin" NFP bünyesindeki tüm partileri kapsamadığını ve cumhurbaşkanının azli talebinin "uygulanabilir" olmadığını dile getirdi. Faure, Macron'un cumhuriyetçi geleneklere aykırı şekilde bir başbakan atamasına verilecek yanıtın azil değil gensoru önergesi olduğunu kaydetti.

MACRON YENİ BAŞBAKAN İÇİN TEMASLARDA BULUNACAK

23 Ağustos'ta siyasi parti liderleri ve parlamento grup başkanları ile bir dizi görüşme yapacağı bildirilen Macron'un, bu temaslarının ardından başbakan ataması bekleniyor.

Seçimlerde Ulusal Mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan 4 partinin oluşturduğu solcu NFP, ortak adayları Lucie Castets'in başbakan olarak atanmasını istiyor.

Fransa'da Macron'un kararıyla gidilen erken genel seçimlerde NFP 178 milletvekili çıkarırken Macron'un ittifakı 163, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifakı ise 143 milletvekiliyle Meclise girmiş ve hiçbir parti ya da ittifak, 577 sandalyeli Mecliste hükümetin kurulması için gerekli salt çoğunluk olan 289'u elde edememişti.

Macron, ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca başbakan atamayacağını belirterek, hükümet kurma süreci için ağustos ortasını işaret etmişti.

Anayasa uyarınca Macron'un dilediği kişiyi başbakan olarak atama yetkisi bulunuyor, siyasi geleneklere göre ise başbakan en fazla oyu alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.

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