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Dünya

Fransa'da çevreci vekillerden Macron'a ''jetski'' tepkisi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatilde jetski kullandığı fotoğrafları çevreci milletvekillerinin tepkisine yol açtı.

AA11 Ağustos 2022 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
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Avrupa Ekoloji ve Yeşiller Hareketi Partisi (EELV) milletvekilleri, Macron'un jetski kullanarak suç işlediğini savundu.

Cumhurbaşkanı'nın fotoğraflarının Voici dergisi tarafından yayımlanmasının ardından, EELV üyesi Sandrine Rousseau, Macron'a tepki gösterdi.

Rousseau, 2020'de jetski kullandığı görüntülenen Macron'un, geçen hafta da tatilini geçirdiği Toulon yakınlarındaki cumhurbaşkanlığı sahil konutu Bregançon kalesi açıklarında yine jetski kullanarak küresel ısınmayı anlamadığını gösterdiğini belirtti.

Rousseau, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, fotoğrafların Macron'un küresel ısınmayı anlamadığı algısını teyit ettiğini kaydederek "Bu bir suçtur." ifadesini kullandı.

EELV Başkanı Julien Bayou da Paris Match dergisinin Macron'un geçen haftaki tatilinde kano kullanırken fotoğraflarını yayımlamasının, halka hükümetin küresel ısınma konusundaki eylemsizliğini unutturmayı amaçladığı yorumunu yaptı.

Öte yandan sosyal medyada da Macron'un deniz araçlarına yasak bölgede jetski kullanarak suç işlediği yorumları yapıldı.

Macron, 2018 ve 2020 yazında yaptığı tatillerde de jetski kullanırken görüntülenmişti.

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