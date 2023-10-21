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Dünya

Fransa'da çevreciler çimento kamyonlarını ateşe verdi

Fransa'da otoyol inşası için ağaçların kesilmesini protesto eden çevreciler, çimento fabrikasındaki kamyonları yaktı.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 20:40 - Güncelleme:
Fransa'da çevreciler çimento kamyonlarını ateşe verdi
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Ulusal basındaki haberlere göre, Tarn vilayetinin Castres kentinde çevreci kuruluşların çağrısıyla Castres ve Toulouse kentlerini birbirine bağlayacak olan A69 otoyoluna karşı çıkan çevreciler gösteri düzenledi.

A69 otoyolu projesinin durdurulmasını isteyen binlerce gösterici, güzergahtaki ağaçların kesilmesini protesto etti.

Bazı protestocular, çimento fabrikasındaki kamyonları ateşe verdi.

Çıkan yangına bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis, olaylı geçen gösteride 6 kişiyi gözaltına aldı.

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