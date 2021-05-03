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Dünya

Fransa'da çığ düştü: 5 ölü

Fransa'nın güneyindeki Hautes-Alpes bölgesinde 3 farklı yerde çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

AA03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:56 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:56
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Briançon kenti jandarmasından yapılan açıklamaya göre, Hautes-Alpes bölgesindeki Villar-d'Arene köyü yakınlarında, 3 bin 169 metre rakımlı bir geçitte sabah saatlerinde çığ düştü.

Çığın düştüğü noktanın yakınındaki Adele Planchard güvenlik kulübesi, jandarmayla irtibata geçti.

Briançon'dan bölgeye gelen jandarma arama kurtarma ve sağlık ekibi, çığ altında kalan 3 kişinin cesedine ulaştı.

- Bölgede 2 çığ daha düştü

Aynı bölgedeki l'Ailefroide ve Valjouffrey'de de çığ düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı.

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