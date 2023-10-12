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Dünya

Fransa'da çirkin olay! En prestijli okulunun duvarına nefret dolu afişler asıldı

Fransa'nın en prestijli okullarından Sciences Po Lyon'un duvarına İbranice 'Araplara ölüm' yazılı afişler asıldı.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 11:36 - Güncelleme:
Fransa'da çirkin olay! En prestijli okulunun duvarına nefret dolu afişler asıldı
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Lyon Mag gazetesinin haberine göre, Lyon kentindeki siyaset bilimi alanında eğitim veren yükseköğretim okulu Sciences Po Lyon'un duvarına "Arapları öldürmeye çağıran" İbranice yazılı afişler asıldı.

Sciences Po yönetimince yapılan açıklamada, afişlerdeki nefret dolu ve şiddete teşvik eden sözlerin kurum bünyesinde yayılması kınandı.

Açıklamada, konuyla ilgili şikayetçi olunacağı ifade edildi.

X sosyal medya platformunda bir kullanıcı, Sciences Po Lyon'un binasında asılı olduğunu belirttiği afişlerin görsellerini paylaştı.

Görsellerde İsrail bayrağının olduğu kağıtların üzerinde İngilizce "İsrail'in yanındayım" ve İbranice "Yaşasın İsrail, Araplara ölüm" ifadeleri yer alıyor.

  • fransa
  • Sciences Po Lyon
  • nefret dolu afiş

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