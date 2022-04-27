İSTANBUL 21°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2022 Çarşamba / 26 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8168
  • EURO
    15,6589
  • ALTIN
    899.511
  • BIST100
    2451.43
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da çirkin provokasyon! Mescitleri hedef aldılar
Dünya

Fransa'da çirkin provokasyon! Mescitleri hedef aldılar

Yerel gazete La Provence'in haberine göre, Fransa'nın güneyindeki Aix-en-Provence şehrinde bulunan iki mescidin girişine İslam'a yönelik çirkin yazılar yazıldı.

AA27 Nisan 2022 Çarşamba 18:34 - Güncelleme:
ABONE OL

Fransa'nın güneyinde iki mescide İslam karşıtı yazılar yazıldı.

Yerel gazete La Provence'in haberine göre, Aix-en-Provence kentinde iki mescidin girişine 25 Mayıs'ta gece geç saatlerde yazılan yazılarda "İslam öldürür" ve "İslam, Avrupa'dan çık dışarı" ifadeleri yer aldı.

Belediye ekipleri söz konusu yazıları sildi.

Belediye meclis üyesi Salah-Eddine Khouiel ise söz konusu yazılara tepki göstererek, "Bu skandal eylemleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Savcılık ise olayın faillerini bulmak için soruşturma başlattı.

Olaya ilişkin bir görgü tanığı veya güvenlik kamerası bulunmuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.